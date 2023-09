Brief 3 ’Werkdruk hoog door kleine fracties’

Die werkdruk waartegen huidige Kamerleden niet bestand zeggen te zijn, komt o.a. voort uit te kleine fracties (versplintering door steeds meer en kleinere partijen) en het onnodig grote aantal vragen en moties dat Kamerleden stellen/indienen. Waarom dienen Kamerleden zoveel onnodige vragen en moties in? Ten eerste, om de schijn te wekken dat zij hard en nuttig werken. Ten tweede, omdat de meeste Kamerleden niet goed thuis zijn in bepaalde onderwerpen. Zaten er vroeger toppers in de Tweede Kamer, zoals Thorbecke, Oud en Bolkestein, tegenwoordig bestaat het gros der Kameleden uit ’kneusjes’. Ergo, niet het aantal Kamerleden moet worden uitgebreid, maar de kwaliteit van de leden moet fors worden verhoogd.

Hendrik Jan Bos, De Woude