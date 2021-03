’Overheid moet groene investeringen sturen’

Premium Binnenland

Autoloze zondag was serieus plan

De stikstofpaniek in het kabinet is in het najaar van 2019 zo groot dat meerdere varianten voor een autoloze zondag worden onderzocht. Dat blijkt uit informatie die De Telegraaf heeft opgevraagd bij ministeries. Een jaar geleden ging de maximumsnelheid naar honderd kilometer per uur.