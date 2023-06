’Kinderen eerder naar de basisschool’

De lagere inkomens zouden er niets aan hebben, maar door alle toeslagen loont het voor de lagere inkomens niet om te werken en dus velen met een laag inkomen werken amper of niet. Dus zijn in Nederland altijd de middeninkomens de dupe. Nog schrijnender wordt het als een alleenstaande ouder bij haar vader of moeder woont, want dan telt het inkomen van de grootouder mee voor de kinderopvangtoeslag en krijgt de alleenstaande moeder haast geen toeslag, terwijl ze nog de mantelzorg heeft voor haar alleenstaande vader of moeder. Dus die hele kinderopvangtoeslag deugt aan geen kanten. Neem een voorbeeld aan België waar kinderen al met twee en half jaar naar de basisschool gaan en waar de kinderopvang ook nog een stuk goedkoper is.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik