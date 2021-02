’Begrip voor feestende jongeren’

Alle colleges online kunnen ze ook prima 's avonds kijken, velen hebben geen baantje omdat horeca gesloten zijn, sportscholen zijn gesloten en andere sporten mogen ze ook niet doen. Kortom, lekker naar buiten met vrienden. Dat kun je ze toch niet verwijten?

Als we geen lockdown hadden gehad, waren er aanzienlijk minder mensen in de stadsparken geweest. Dus de oplossing? Juist ja, zoveel mogelijk terug naar normaal met toezicht op de regels van 1,5 meter, het dragen van mondkapjes etc.

M. van Leeuwen,

Heemstede