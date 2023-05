Premium Het beste van De Telegraaf

Als het kabinet zo kwistig blijft, keert de wal het schip en moet er plots bezuinigd worden

Door hoofdredactie

De Raad van State was maandag uiterst kritisch op het begrotingsbeleid van het kabinet. Volgens deze belangrijke adviseurs stuurt de coalitie ’langs de vangrail’ met het kwistige financiële beleid. Er hoeft in de economie maar dít te gebeuren en het begrotingstekort schiet diep in de gevarenzone.