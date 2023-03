Premium Het beste van De Telegraaf

Diepzeebodem De Kwestie ’Ecologische schade kan onherstelbaar zijn’

Door WOUTER UBBINK

Het gebeurt niet vaak dat we grote schade aan de natuur kunnen voorkomen voordat het te laat is, maar dit is zo’n zeldzaam moment. Bedrijven willen beginnen met het winnen van mineralen uit de diepzee, maar dit zal schadelijk zijn voor het ecosysteem. Als we nu ingrijpen, kunnen we een ecologische ramp voorkomen.