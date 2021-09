Premium Buitenland

’Record-Belgen’ verbaasd over trage formatie: ’Jullie zijn al een halve regering kwijt’

Met stijgende verbazing kijken onze zuiderburen naar de langslepende formatiesoap in politiek Den Haag. Bij Vlaamse deskundigen is er wel bescheidenheid: België staat immers in het Guiness Book of Records met de langste formatie aller tijden.