Brief 1: ’Buitengrenzen Europa beter beschermen’

Erdogan zet de grenzen van Turkije ondanks afspraken open voor asielzoekers. Er is nu een crisissituatie bij o.a. de Griekse grens. Wat ik nu niet begrijp is waarom er aan de Griekse regering geen hulp wordt gegeven door de Europese landen bij het tegenhouden van al deze mensen. Het was toch de bedoeling dat de buitengrenzen van Europa beter beschermd zouden worden?

Straks buitelen we weer over elkaar heen als deze mensen opgevangen moeten worden. Bovendien lopen we het gevaar dat er bijzonder gevaarlijke strijders uit Idlib meekomen.

Marga van Putten