De vriendelijke conducteur gaf mij er een na mij eerst de les te hebben gelezen over het belang van een mondkapje. Zo kwam ik toch op tijd aan op de plaats van bestemming.

Marianne Steenbergen

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].