’Oekraïne verdient volledige steun’

Voorkomen moet worden dat de westerse landen straks te laat zijn. Rusland zal alles in het werk stellen om hun eigen oorlogsagressie neer te leggen bij andere landen. Eigenlijk is Rusland die iedere dag opnieuw escaleert en steeds meer burgerdoelen doelbewust aanvalt. Van de-escalatie zal nooit sprake zijn vanwege gezichtsverlies in de wereld en naar eigen bevolking. Derhalve verdient Oekraïne tijdig volledige steun. Verlies van deze oorlog tast de vrijheid van burgers aan. Het zal Rusland zelfs aansporen om ook andere landen aan te vallen na enige tijd. Opmerkelijk is het stil zwijgen van de Verenigde Naties. Zij dienen Rusland tot de orde te roepen over hun volstrekt ontoelaatbare oorlogsvoering met wreedheden tegen Oekraïense bevolking.

J. Werkhoven