Binnenland

Netwerk handel in anabole steroïden opgerold in Limburg

De politie heeft dinsdag bij invallen in acht woningen en vijf bedrijfspanden in Limburg zes mensen aangehouden op verdenking van handel in anabole steroïden. Volgens de politie is daarmee een netwerk platgelegd in de illegale internationale handel in anabole steroïden, waarmee een omzet gedraaid we...