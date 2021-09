’Bedreiging premier onacceptabel’

Ondanks opmerkingen vanuit de 2e kamer dat hoe beroerd het ook mag klinken, bepaalde groepen mensen oververtegenwoordigd zijn in de misdaad heeft onze politiek alles weg gewuifd als onzin. Het is teleurstellend dat een groot aantal politici het probleem niet wilde erkennen. Het is teleurstellend dat het debat niet wordt aangegaan over deze groep mensen.

Bekijk ook: Premier in vizier criminelen

Niet iedereen uit die groep is misdadiger of crimineel, maar je mag best de feiten en cijfers benoemen. Hoe anders is het nu onze premier zelfs zwaar beveiligd moet worden? Blijven ze het probleem nog steeds ontkennen? Blijven ze politiek correct waardoor het probleem nog groter kan worden? Of gaat het kwartje vallen dat de politiek, het OM en rechtspraak dit alles hebben gefaciliteerd?

Door altijd politiek correct te blijven in combinatie met de uitspraken van OM en rechtspraak was het wachten op dit moment. Hoe gaaf is het om als premier 24 uur per dag zwaar bewaakt te moeten worden? In Nederland is het nog steeds goed leven, hoor ik iemand vorige week voorlezen. Zo goed is het leven nu in Nederland. In Nederland behoort een premier gewoon op de fiets naar zijn werk te gaan en van zijn vrijheid te genieten. Dat hoort bij onze cultuur, onze normen en waarden.

Peter de Quaack, Vlissingen