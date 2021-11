Brievencompetitie Brief 2: ’Dividendbelasting jaagt bedrijven weg’

We zijn weer het braafste jongetje van de klas door de multinationals de maat te meten. Want ja, wie wil hier nog blijven of zich vestigen als er sprake is van een pittige dividendbelasting die elders nauwelijks of in veel mindere mate word toegepast, chrijft M. van den Berg.