’Belastingaangifte lastig voor ouderen’

Met veel moeite hebben ze een DigiD en kunnen daarmee bij vertrouwenspersonen terecht. Nu met de 2-traps controle is dat moeilijker zo niet onmogelijk geworden. Deze ouderen hebben vaak geen computer/laptop/tablet, laat staan een smartphone of e-mailadres. Indien men niemand kent en slecht ter been is, is belastingaangifte heel lastig. Veel ouderen kunnen geld terugkrijgen ivm de loonheffing ingehouden op hun pensioen. Ik heb het dan niet eens over toeslagen, die ze missen. Als men de toeslagen heeft, lopen zij meestal wel vanzelf door, maar bij wijzigingen is het maar de vraag of ze zo handig zijn of genoeg hulp krijgen om te krijgen. De oplossing op www.belastingdienst.nl is helaas onbereikbaar…..ivm het ontbreken van de moderne middelen.

Theo S, Amsterdam