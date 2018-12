’Belasting maakt benzinemotor straks duurder’

Ⓒ Ronald Bakker

ING slaat de plank mis. Vanaf 2024, zeg over 8 jaar is het rijden in elektrische auto's volgens ING goedkoper dan het rijden in auto's met bezine- of dieselmotoren. Dat zou wat de consument betreft wel eens waargemaakt kunnen worden. Of het voor de samenleving als geheel ook zo zal zijn is aan de grootst mogelijke twijfel onderhevig.