Uitslag Stelling: ’Meten is zeker weten’

Zo stelt een deelnemer: „Testen geeft inzicht, waardoor we zo snel mogelijk de economie weer volledig kunnen laten draaien. Zonder economie, geen geld dus geen testen, geen geneesmiddel, geen ziekenhuizen, geen vooruitgang.”

Het merendeel van de respondenten (83%) gelooft dat intensief testen dé manier is om als land uit de coronacrisis te komen. „Hoe meer testen hoe beter. Juist het niet weten dat je besmet bent zorgt voor de verspreiding van het virus,” meent een stellingdeelnemer.

„De enige remedie is testen, testen, testen en positieve patiënten isoleren en onderzoeken met wie deze mensen contact hebben gehad om deze personen vervolgens ook te testen”, aldus een andere respondent. „Uitgebreid testen is de enige manier om wetenschappelijke prognoses te kunnen maken. Daaraan kunnen weer de maatregelen van zorg en veiligheid worden gekoppeld”, stelt weer een ander. „Deze route had veel eerder ingezet moeten worden.”

Daar zijn veel respondenten het mee eens. Zij vinden dat er al vanaf het begin van de coronacrisis uitgebreid getest had moeten worden in ons land. „Dit hadden ze veel eerder moeten doen, deze regering blijft achter de feiten aanfietsen”, is een veelgehoorde mening. „Nu intensief gaan testen is een doekje voor het bloeden”, stelt een kritische deelnemer.

Volgens een meerderheid van de deelnemers (54%) zijn de 28.000 testen (31.000 in het griepseizoen) die de overheid vanaf 1 juni dagelijks beschikbaar wil stellen echter lang niet voldoende. „Er zijn veel meer testen nodig dan er nu worden belooft”, aldus een respondent. „Waarom blijft Nederland zo achter hierin? In Duitsland bijvoorbeeld test men gewoon iedereen, zelfs met lichte klachten. In China wordt nu zelfs iedere inwoner van Wuhan getest. Met het testen kan een nieuwe uitbraak voorkomen worden.”

De roep om nóg intensiever te testen is groot; 73% van de respondenten vindt dat ook mensen die geen klachten hebben getest moeten kunnen worden. „Iedereen heeft het recht om getest te worden. Dit is ook een middel om het virus te bestrijden. Voorkomen is beter dan genezen”, aldus een deelnemer. „Omdat het virus asymptomatisch is, dient iedereen getest te worden”, vindt een ander. „Ook kinderen.”

Veel respondenten zouden ook graag een algemeen beschikbare test zien waarmee gekeken kan worden of je het virus al hebt gehad. „Het zou prettig zijn als je een test kan kopen waardoor je weet of je antistoffen hebt. Want een hoop mensen zijn grieperig geweest maar of je nou corona hebt gehad, weet je niet. Maar zo’n test moet dan wel betaalbaar zijn voor iedereen. Meten is weten zeggen we altijd, dus kom maar op met betrouwbare sneltesten voor iedereen!”

Tenslotte zijn er ook stellingdeelnemers die zich afvragen hoe nuttig dat testen überhaupt is. „Als men negatief getest is kan men een paar dagen later alsnog besmet worden. Testen geeft dus beperkte zekerheid”, is de heersende mening onder veel criticasters van het uitgebreidere testbeleid.