Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Het televisiedebat heeft z’n langste tijd gehad

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

De stelling luidt: het televisiedebat heeft z’n langste tijd gehad. Daar kunnen we lang of kort over debatteren, maar het politieke klimaat, nu al jarenlang in de greep van ijzige poolwinden, staat elke inhoudelijke discussie in de weg.