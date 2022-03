Uitslag Stelling: Mantelzorg dankbaar werk

Een ervaringsdeskundige laat weten: „Ik ben met liefde mantelzorger. Het is dankbaar om te kunnen doen. We hoeven geen lintje maar het is fijn om iets te krijgen. Dat hoeft geen gigantisch bedrag te zijn maar puur van: hé we weten wat je doet en zijn daar blij mee.”

Een andere respondent legt de nadruk op de extra inspanning die mantelzorgers vaak moeten leveren. „Mantelzorgen moet vaak naast werk en soms ook nog naast de verzorging van een gezin. Dit is zwaar. Mantelzorgers zouden met minder werken beter en meer mantelzorg kunnen bieden, dus bij een hogere vergoeding zou het voor veel mensen makkelijker uitvoerbaar zijn.”

Het merendeel van de respondenten spreekt er schande van dat mantelzorgers een lagere of zelfs geen vergoeding meer krijgen sinds de toekenning daarvan op gemeenteniveau geregeld wordt. Zes op de tien ondervraagden vinden dat we minstens weer terug moeten naar een standaardvergoeding van 200 euro per jaar. „Mantelzorgers worden zwaar ondergewaardeerd. Als zij zouden stoppen zou het voor de gemeente onbetaalbaar worden. Wat is dan 200 euro?”, vraagt iemand zich af. „Stel je voor dat alle uren die zij in zorg steken door betaalde krachten zou worden gedaan... Dan gaan we failliet”, benadrukt een ander.

Een bosje bloemen of waardebonnen, zoals sommige gemeenten uitdelen in plaats van een financiële vergoeding, voldoet volgens 71% van de stellingdeelnemers niet. „Ze doen hetzelfde werk als de reguliere thuiszorg en krijgen na afloop van het jaar een bosje bloemen dat is toch schande? Die mensen ontlasten de zorg en worden afgescheept met een bloemetje”, schampert iemand.

Volgens 63% van de respondenten zou goed betaalde mantelzorg een oplossing kunnen zijn voor het nijpende tekort aan zorgprofessionals. „Het is gewoon een baan in de zorg, naast het normale werk”, aldus één van hen. „Je doet het uit liefde, maar het is wel slopend. De zuster wordt ervoor betaald en de mantelzorger krijgt een bosje bloemen.”

Sommige respondenten die vinden dat mantelzorg niet ontdaan moet worden van het vrijwillige karakter. ’De vergoeding van 200 euro moet terugkomen, maar mantelzorgers moeten geen betaalde krachten worden. Het gaat bijna altijd om familie en daar hoort voor elkaar zorgen er ook gewoon bij”, vindt een deelnemer. „Wel moet de mantelverzorger vaker ontlast worden om het vol te kunnen houden.” Ook ervaringsdeskundigen zijn soms deze mening toegedaan. „Het woord mantelzorg is al verkeerd”, stelt één van hen. „Velen noemen zich al mantelzorger omdat ze voor hun moeder boodschappen doen of koken. Ik verzorg mijn invalide man, schoonmoeder van 93 en zorgde voor buurvrouw van 90 tot haar dood. Dit doe je uit liefde, je moeder heeft vroeger ook zonder vergoeding aan jouw bed gezeten en je verzorgt tot je groot was. Waarom zou jij dan wel een vergoeding krijgen?” Toch zijn er ook critici die mantelzorg prima vinden, maar wel een noodoplossing. „Investeren in de professionele zorg is de enige juiste oplossing.”