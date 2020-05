’Spuugverbod bij voetbal’

Wedstrijden die zich kenmerkten door een aaneenschakeling van spugende voetballers. En niet alleen voetballers, ook mensen die direct of indirect bij het spel zijn betrokken zie je spugend langs de kant staan. Een onbegrijpelijke gewoonte. Deze verschrikkelijke crisis kan hier verandering in brengen. Mogelijk dat een verbod op spugen op en naast het veld tot in lengte der dagen kan worden gehandhaafd, op straffe van het direct presenteren van een gele kaart. Zodat we eindelijk weer smakelijk van wedstrijden kunnen genieten.

N. Wick, Ulvenhout