Uitslag stelling: ’Twijfels over coronakoers’

Een voorstander van de stelling meent: „Het kabinet heeft helemaal gelijk om de teugels verder aan te halen. Een virus laat zich niet dwingen. Bovendien is het egoïstisch van degenen die zich nergens aan willen houden zoals een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand. Dit mag je toch op z’n minst over hebben voor je (zwakkere) medemens.” Een ander stelt door de persconferentie van donderdagavond weer even met de neus op de feiten te zijn gedrukt. „Nieuwe maatregelen van de overheid dragen er toch toe bij dat we weer wat meer nadenken over hoe en wat.”

„Het zal nooit lukken iedereen tevreden te stellen, maar ik heb zeker het gevoel dat de overheid zijn best doet de boel onder controle te houden”, reageert een ander. „Er zullen altijd wijsneuzen zijn die denken het beter te kunnen regelen. Makkelijk praten als je nu al wist wat wanneer zou kunnen gebeuren. De economie verder om zeep helpen is zeker ook geen optie. Laten we er het beste van hopen.”

Veel tegenstanders van de stelling vinden juist dat het kabinet strenger op moet gaan treden. „Je merkt duidelijk dat ze overtuigend over willen komen maar het zelf ook niet weten. Als de deskundigen het al niet eens zijn wie dan wel?”, aldus een respondent. „Het is allemaal te soft en te vrijblijvend”, stelt een ander. „Alleen met strengere handhaving kan de economie gered worden, zonder een lockdown. De tijd van feestjes en partijen is voorbij.”

„Het virus heeft ons, wij niet het virus”, reageert een respondent. „Het kabinet moet veel duidelijker zijn. Niets aan de eigen verantwoordelijkheid overlaten want blijkbaar slagen we daar wereldwijd niet in.”

Er zijn echter ook stellingdeelnemers die elke bemoeienis van de regering overtrokken vinden. „De regering regeert als dictators die ons alle grondrechtelijke vrijheden willen afnemen. Een eenvoudige fact check op de website van het RIVM leert dat er geen paniek nodig is. En dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden door corona te verwaarlozen is. Dus de regering dient alle maatregelen direct op te heffen. Terug naar normaal”, is een mening die door meerdere respondenten gedeeld wordt.

Maar de meesten (72%) maken zich wél zorgen over het groeiend aantal coronabesmettingen in ons land. Veel van hen (67%) vinden dan ook dat er met recht eerder dan verwacht een persconferentie werd georganiseerd. Van de deelnemers zegt 78% zich zelf nog steeds goed aan de door het RIVM opgestelde richtlijnen te houden. En 72% vindt dat er harder opgetreden moet worden als mensen dat niet doen.

Strenger optreden is volgens velen ook de enige manier om jongeren ‘weer in het gareel te krijgen’. „De jeugd kun je maar op één manier aanpakken, namelijk door strenger op te treden en boetes uitdelen”, denken velen. „Ze moeten leren rekening te houden met een ander.”

Maar 49% van de respondenten geeft aan ook echt wel te snappen dat het voor jongeren veel lastiger is om zich aan de coronarichtlijnen te houden.