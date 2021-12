’Weer niet gekozen voor vakministers’

Sommige namen waren te verwachten maar als je kijkt naar het ministerie waarvoor zij verantwoordelijk worden dan mag je toch spreken van een rariteitenkabinet. Kaag op Financiën, Hoekstra (waarschijnlijk) op Buitenlandse Zaken, Jetten op Klimaat (dat valt nog te begrijpen). Maar de meest idiote combinatie is wel Ollongren op Defensie nadat ze op Binnenlandse Zaken volkomen mislukt is, ik heb medelijden met alle mensen in militaire dienst. Wederom heeft men niet gekozen voor vakministers maar meer voor ’wie is nu toe aan een ministerschap’. De keuze belooft weinig goeds voor de toekomst van ons mooie land.

W. Zwitserlood, Veldhoven