Ik kon een afspraak voor een operatie maken in het ziekenhuis in Lelystad. Maar ik was vergeten te vertellen dat ik diabetes heb waardoor er een internist aanwezig moet zijn tijdens de ingreep. Dat kon alleen in het ziekenhuis in Harderwijk. Gelukkig kon de ingreep ’geruild’ worden met iemand anders. Nu, weken later, ben ik bezig met revalideren. Ik wil de artsen en andere betrokkenen nog bedanken voor de goede zorgen.

Kees Parent, Lelystad

