’Medische zorgverleners zijn verzetstrijders’

Het belangrijkste effect van deze verschrikkelijke crisis is dat in politiek Den Haag partijpolitieke belangen een ondergeschikte rol spelen omdat politici hebben begrepen dat dit vernietigende coronavirus geen politieke kleur heeft onzichtbaar is en een echte gemeenschappelijke vijand is.

Minister-president Rutte heeft in ieder geval aangetoond een uitstekend leider te zijn in een crisissituatie zoals die zich nu voordoet, want de terechte maatregelen die tot nu toe zijn getroffen om te voorkomen dat het dodelijke virus zich verder verspreidt, worden ondanks alle problemen die daardoor in gezinnen, bedrijven, onderwijs en andere instellingen worden veroorzaakt, goed opgevolgd.

Dit geeft vertrouwen en motiveert medische zorgverleners nog meer dan zij al gewend waren dit virus te bestrijden en zijn daarom te vergelijken met de verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog.

Otto C. Tempelaars, Heemstede