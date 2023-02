’Geen kou meer gewend’

Ik ben van ’49. Volgens mij waren vroeger de winters gemiddeld iets kouder dan nu. We hadden één kolenkachel in de huiskamer en verder niets. Enkel glas en nul isolatie. ‘s Avonds werd de kachel getemperd en als je geluk had was hij ’s morgens uit. Als het vroor stond het ijs in de slaapkamer op de ramen. Dat was bij iedereen zo. Ondanks dat stond het raam op een kier voor frisse lucht. In strenge winters werd ‘s avonds de waterleiding in de flat afgesloten en afgetapt. Nooit in het ziekenhuis geweest met onderkoelingsverschijnselen. Wel ooit gehad maar dat was met het winterzeilen op zee. Wat een gezeur allemaal.

A. Edwards, Voorburg