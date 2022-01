De opstand van de middenstand

Premium Columns

Klagen is een luxe die is voorbehouden aan hen die gelukkig zijn. Zet maar op een tegeltje, hang ’m op en kijk er elke dag naar. Vrij van auteursrechten, want ik ben in een goede bui. Waarom? Omdat deze pandemie over twee maanden voorbij is.