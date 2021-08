’Spaarders worden jaar in jaar uit bestolen’

Volgens de fiscus is het daadwerkelijk rendement over spaargeld belasten lastiger dan het huidige systeem met fictief rendement.

Het is gewoon onwil en niets anders, iedereen met spaargeld krijgt een jaaropgave van de bank met het eindsaldo en de ontvangen rente. Voor eventuele aandelen is er een apart overzicht. De fiscus ontvangt dit overzicht ook.

Spaarders zonder aandelen worden jaar in jaar uit bestolen. Iedere particuliere onderneming zou voor dit soort praktijken veroordeeld worden voor oplichting.

Wim van Ginneke, Rotterdam