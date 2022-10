Brief 3 ’Inzet leger was nuttig geweest’

De situatie op Schiphol was schrijnend genoeg om manschappen in te zetten. Schiphol is immers strategisch onmisbaar en aanjager van de economie? Bovendien is Schiphol deels een staatsbedrijf. Het had veel ellende bespaard. Ze zouden zij zich nuttiger hebben gemaakt dan in de kazernes materieel, koppels en schoenen te zitten poetsen of weer eens aan een 'vredesmissie' in het buitenland deel te nemen.

H. Wientjes, Rijsenhout

