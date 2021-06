Brief 2 ’Zittend kabinet moet verder’

Bekijk ook: Informateur Hamer biedt eindverslag aan Tweede Kamer aan

Met onbegrijpelijke gesprekken met niet ter zake doende belangengroepen en groepjes is veel tijdverlies ontstaan. Nodeloos, want de uitslag van de verkiezing was helder: winst voor het zittende kabinet.

Dat er na de blunders van deze en gene enige afkoeling nodig was, is buiten kijf. Maar nu alles kennelijk in rustiger vaarwater is gekomen, moet het motto zijn: zonder uitsluitingen en mitsen en maren aan de slag.

J.R.A. Voogd, Limbricht

