Ombudsman: Een eigen thuis voor veteranen

In Nederland zijn er ruim dertig van dit soort inloophuizen. Ook op Curaçao is er een. Het ontmoeten staat centraal. Veteranen en relaties kunnen in de inloophuizen terecht voor een kop koffie en een praatje. Maar ook voor dagbesteding en hulp. Dat hier behoefte aan is, dat is zeker. Mijn team en ik komen er regelmatig over de vloer. Onlangs sprak ik nog veteranen in Lelystad. Zij zetten zich in voor het opstarten van een inloophuis. In deze stad wonen zo’n 650 veteranen.

De verhalen van veteranen maken altijd weer diepe indruk. Joyce* bijvoorbeeld, zij diende in Bosnië en vecht tegen posttraumatische stress stoornis. Het was voor haar heel moeilijk om uit huis te komen. Door het inloophuis krijgt haar leven weer structuur en vindt ze een luisterend oor of een arm om haar schouder als het moeilijk gaat. Of neem Mark*. Hij ontmoet Rodney* in een inloophuis en trekt zich meteen de situatie van zijn maat aan. En helpt Rodney op zoek naar permanente opvang en hulp om weer op eigen benen te kunnen staan. Bij deze ontmoetingscentra wordt belangrijk werk verricht. In de geest van de Veteranenwet. De inloophuizen zijn niet alleen een vangnet, maar vaak ook een thuis.

Toch is de financiering van de inloophuizen een terugkerende zorg. Het is per huis verschillend geregeld en de vrijwilligers zijn vaak afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Dat maakt het lastig om financieel rond te komen en de blik op de toekomst te kunnen houden. Terwijl ze niet alleen een thuis voor veteranen en hun families vormen, ook helpen zij de gemeente bijvoorbeeld bij herdenkingen of schoolprojecten. Bovendien besparen de inloophuizen het Rijk en gemeenten flinke zorgkosten die anders (deels) aan dagbesteding of intensieve begeleiding uitgegeven zouden worden.

Een veilig thuis waar ik mij hard voor zal blijven maken. Het is fantastisch om te zien hoe onze veteranen elkaar in alle inloophuizen door heel Nederland opvangen en ondersteunen. En hoe zij van betekenis zijn in onze samenleving. Ik doe een beroep op het nieuwe kabinet om te zorgen voor een structurele oplossing zodat deze huizen kunnen blijven voortbestaan. Dat is ook een vorm van erkenning van onze veteranen. Ze verdienen onze waardering en een eigen thuis!

* Niet de echte naam

Gaat het mis tussen u en de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555 of bezoek de website.