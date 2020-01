Brief 1 ’Ridder had voorbeeldfunctie’

Hij heeft deze ellende aan zichzelf te danken. Ook al ben je tot Ridder Militaire Willems-Orde gekroond, je had moeten beseffen dat je daarmee een voorbeeldfunctie zou vervullen.

Na drie keer negatief in beeld gebracht te zijn, moet je niet klagen door te stellen dat onmacht daaraan schuldig is en er eigenlijk niets aan de hand is.

Mevr. Brugman, Lelystad

