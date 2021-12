’Biden moet optreden tegen Poetin’

Bekijk ook: Biden en Poetin in gesprek over spanningen rond Oekraïne

De presidenten Biden en Poetin praten onder andere over de enorme Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Poetin pikt het niet dat de Oekraïne naar de NAVO lonkt, terwijl Oekraïne het volste recht heeft op een eigen buitenlands beleid. President Biden trekt zich niets aan van de door Poetin getrokken rode lijn, maar redt het niet door te dreigen met economische sancties. De EU is militair gezien een tandeloze tijger en is volledig afhankelijk van de VS. Biden wil geen buitenlandse avonturen meer, maar ik hoop dat hij Poetin duidelijk weet te maken dat hij voor een inval in de Oekraïne maar wat graag een uitzondering maakt.

Bas Overmars, Amsterdam