Jassen gestolen uit uitvaartcentrum Veendam: ’Respectloos’

Dieven hebben zondagavond drie jassen gestolen tijdens een afscheidsplechtigheid in uitvaartvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam. Terwijl een man en diens zoon afscheid namen van hun vrouw en moeder. Ook werd een auto leeggehaald. Er is inmiddels aangifte gedaan van diefstal.