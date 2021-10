Brief 3 ’Halflege gasvoorraad wanbeleid’

In plaats van de huizenschade in Groningen ruimhartig te compenseren en de halflege gasvoorraad weer op peil te brengen, heeft dit kabinet besloten om de gaskraan dicht te draaien. Resultaat: te weinig voorraad. Daardoor worden we steeds meer afhankelijk van de autoritaire Rusland én, omdat de bijdrage van zon en wind veel te klein is (1%) voor onze energiebehoefte, gaat de gasprijs door het dak! Tel daarbij de torenhoge energiebelasting op en de 7 miljoen huishoudens gaan elk 550 euro per winter méér betalen, bij elkaar 3,85 miljard euro. Wanbeleid ten top! Kernenergie wordt zo steeds goedkoper!

Simon Tom, Zoutelande

