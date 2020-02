’Hergebruik plastic tas om milieu’

Er worden nergens meer plastic tasjes meegegeven. Eventueel kun je voor kleine boodschappen een papieren zak krijgen, heb je meer dan kun je in de grotere winkels een katoenen tas kopen, maar plastic is overal verdwenen. Het zou fijn zijn als de grote winkelketens in Nederland dit beleid over zouden nemen. Iedereen heeft de mond vol over het milieu maar het gros blijft telkens opnieuw een nieuwe plastic tas kopen bij de boodschappen. Het is een kleine moeite om je eigen boodschappentas mee te brengen. En heb je daar een hekel aan, vouw dan de vorige plastic tas op en stop die voor hergebruik in je jaszak.

Kees Marcelissen