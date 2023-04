Brief 2 ’Sodom en Gomorra op fietspaden’

Op de fietspaden is het een Sodom en Gomorra. Niet alleen de e-bikes zijn een gevaar, maar ook het gedrag van de overige, met name jonge fietsers, die zich aan God noch gebod houden. De jongere fietsers houden totaal geen rekening met ouderen op het fietspad en dan nog maar te zwijgen over de wielrenner die denkt op het fietspad de Tour de France te kunnen rijden.

Fenna Koops, Groningen

