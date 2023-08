’Poncho’s de oplossing’

Vorig jaar werd de GP Zandvoort ontsierd door tientallen meldingen van vrouwen die werden aangerand of te maken kregen met ander grensoverschrijdend gedrag. De autoriteiten hadden alles uit de kast getrokken om dat dit jaar te voorkomen. Het resultaat: nul meldingen! Niemand van het vrouwelijk geslacht bleek op wat voor manier dan ook te zijn lastig gevallen. Maar hadden dan de genomen maatregelen hiertoe -gedeeltelijk- geleid? Niets van dat alles want de Nederlandse man laat zich niet zo gauw afschrikken en in een keurslijf persen. Het slechte regenweer en de alles bedekkende en verhullende poncho’s bleken nu juist de oplossing en redding te zijn geworden. Hoe simpel kan het eigenljjk zijn!

Jan Muijs, Tilburg