Liefde overstijgt echt alles

Op 21 januari jl. waren wij 23 jaar getrouwd en wij hebben daar nimmer een seconde spijt van gehad. Ca. 24 jaar geleden vielen wij als een blok voor elkaar. Binnen twee weken woonden wij samen en binnen 5 maanden waren wij getrouwd. Een bijkomend punt is dat je als oudere partner gemotiveerd blijft om je algehele conditie op peil te houden. Zijn er ook nadelen? Ja, samen oud worden, is er voor ons niet bij. En wellicht dat mijn mobiliteit in de toekomst wat minder wordt.

Herman en Marjolijn

Brinkman, Purmerend