Dat Nederland niet in staat is strafzaken te behandelen is een regelrechte blamage

Door hoofdredactie

Het nijpende personeelstekort treft nu ook de rechtspraak. In Gelderland kunnen niet meer alle strafzaken worden behandeld, omdat de rechtbank kampt met een tekort aan rechters. „Dit is al een aantal jaren het geval”, aldus de rechtbankpresident.