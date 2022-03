’Zaken doen met Midden-Oosten discutabel’

Bekijk ook: Kabinetsdelegatie op pad om extra olie en gas los te peuteren voor Nederland

Ons land heeft er enkele nieuwe ministersposten bij waaronder de post Buitenlandse Handel met als minister Liesje Schreinemacher. Zij gaat dus met een kabinetsdelegatie op pad naar de Verenigde Emiraten en Oman om extra gas en olie los te peuteren. Rusland is uit de gratie en dus gaan wij ons aanmelden als potentiële afnemers van gas en olie in die oosterse hoek waar mensenrechten en vooral vrouwen totaal niet hun wetboek voorkomen. Hoe denkt ons kabinet dat Liesje en haar delegatie ontvangen gaan worden in deze landen, waar een middeleeuwse cultuur de boventoon voert. In plaats van zo afhankelijk mogelijk te zijn stellen wij ons wederom zwak op met deze nietszeggende delegatie waar men met gedane afspraken anders omgaat dan in Europa.

Mevr. Brugman, Lelystad