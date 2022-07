’EU-besluit groene energie onbegrijpelijk’

Gas is een fossiele brandstof, leidt tot CO2-uitstoot en is dus niet groen. Kernenergie is geen fossiele brandstof, stoot niets uit en is dus groen. Het besluit is dus feitelijk onjuist. Maar dat maakt niet meer uit in de EU, zolang de belangen van de twee grootste EU-landen maar worden gediend. Duitsland met gas en Frankrijk met kernenergie. De andere landen hangen er maar een beetje bij en ook Nederland plukt daarvan steeds meer de wrange vruchten.

Peter van der Geest, Hillegom