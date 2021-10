Premium Het beste van De Telegraaf

Morele verwijten horen nooit op de ic

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Het lukte Hugo de Jonge weer om verwarring en verdeeldheid te zaaien over coronabeleid. Een week voor de persconferentie over verscherping van maatregelen liet hij zich wazig uit over beperkingen voor ongevaccineerden. Om de geesten rijp te maken, heette het. Alsof de samenleving eerst speculaties, roddels en gelekte ministeriële mijmeringen nodig heeft om nieuw beleid te aanvaarden. Wat een blijk van disrespect naar de burger toe.