’Gepensioneerden in de kou’

Als je meer dan 6900 euro verdient ga je er in koopkracht 1,6 % op vooruit. Er worden tientallen miljarden uitgetrokken maar niet voor de ouderen, iedereen krijgt indexatie omdat alles duurder wordt,voor ouderen geldt dit niet.

De gepensioneerden die al 12 jaar door de politiek bestolen zijn van hun indexatie (rekenrente 0,2 % tov gemiddeld rendement van 6,5%) en waar de meesten leven van een karig pensioentje gaan er 0,4 % op “vooruit” wat door de inflatie wel in een min gaat resulteren.Voor alle duidelijkheid die 1800 miljard euro in de fondsen is niet van deze politiek en is ook geen geld van de gemeenschap maar spaargeld van ons waar we nu een beroep op moeten doen.

Geert van Stuijvenberg, Uithoorn