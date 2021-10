’Die lhbt-hysterie werkt alleen maar averechts’

Buitenland

Transgender komt waarschijnlijk in het Duitse parlement

Een transgender-parlementskandidaat uit Neurenberg in Beieren lijkt te worden gekozen in de Bondsdag in Berlijn. Tessa Ganserer, die al sinds 2013 in het regionale parlement van de Duitse deelstaat zit, doet mee namens de Groenen en gaat hen waarschijnlijk vertegenwoordigen in het nationale parlemen...