Brief 3 ’Lachgas achter het stuur gevaarlijk’

Dat komt neer op gemiddeld 400 keer per maand, meldt de politie. Met lachgas op gaan rijden is levensgevaarlijk. Uit een onderzoek blijkt dat er in de afgelopen jaren tientallen doden en gewonden zijn gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas blijkt te zijn gebruikt. Maar het gebruik van lachgas is niet strafbaar en een verbod laat nog op zich wachten. Dat betekent voor veel jongeren: ga je gang. Een campagne tegen roken is veel belangrijker, toch? Ongelofelijk.

C. Maertzdorf

