Brief 3: ’Het wachten is op meer schadeclaims’

De Irakees die zijn familie verloor bij een aanslag met een vergisbom krijgt tonnen van Defensie. Ons belastinggeld wordt op die manier uitgegeven en het land dat de onjuiste informatie heeft doorgegeven blijft buiten schot. Wachten is nu op de rest van de nabestaanden die ook een graantje mee gaan pikken.

In oorlogsconflicten vallen helaas doden en daar is niets aan te doen of wij moeten ons niet meer mengen in die conflicten zodat dit soort misverstanden niet meer kunnen voorkomen.

Bovendien geeft men ook nog aan schuldig te zijn terwijl verkeerde informatie de oorzaak was. Kennelijk klotst het geld in Nederland tegen de plinten.

Mevr. Brugman, Lelystad

