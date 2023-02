Premium Het beste van De Telegraaf

Bescherming maatschappij moet zwaarder wegen: geen verlof dus voor Malek F.

Een voorgenomen verlof van messentrekker Malek F. leidt tot de nodige ophef. De psychotische F. stak op Bevrijdingsdag 2018 drie mensen neer in Den Haag. De slachtoffers zijn in shock en vragen zich af hoe het mogelijk is dat F. nu al in aanmerking zou kunnen komen voor een verlof.