Hoofdredactioneel commentaar Het oppikken van uit Nederland gereisde IS-vrouwen kan wel eens een dure fout zijn

Dat het beeld van uit Nederland gereisde IS-vrouwen, die als naïeve meisjes op avontuur gingen naar Syrië of Irak en in het kalifaat verstrikt raakten in een oorlog, kant noch wal raakt is bekend. Het zijn moslimfanaten die zich overtuigd afkeerden van onze westerse maatschappij, daar trouwden met al even radicale strijders en terrorisme in z’n meest gruwelijke vorm steunden.