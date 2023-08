Partij-voorzitter Hans Huibers stapt op vanwege kritiek op zijn functioneren, CDA-prominent Mona Keizer -in de Kamer toch wel hét gezicht van het CDA- is uit de partij gestapt, lijsttrekker Wopke Hoekstra heeft laten weten dat hij afhaakt als CDA-leider en meerdere CDA’ers zoals bijvoorbeeld Marnix van Rij, fractieleider Pieter Heerma en Kamerleden Van den Berg en Peters stappen uit de partij. En het verhaal hoe het Pieter Omtzigt als voormalig CDA-lid is vergaan moge als voorbeeld dienen.

De vraag dient zich dan ook aan wie er allemaal nog meer het CDA de rug gaan toekeren vóór de verkiezingen die pas in november zullen plaats vinden. Want de 'exodus' lijkt nog niet tot staan gebracht. De nieuwe leiders van het CDA wacht een zware taak. Maar zoals het er nu naar uitziet wordt het 'trekken aan een dood paard'.

Jan Muijs, Tilburg