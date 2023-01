’EU dure en slechte soap’

Dat de controle op het EU-coronafonds strenger moet zal vermoedelijk niemand verbazen. Dit rondpompen van geld door de lidstaten wat vervolgens weer door de zelfde lidstaten wordt ontvangen is sowieso een gedrocht, meent Jan Pronk. Maar de EU gedraagt zich nu eenmaal graag als de ezel met de bekende steen. Dit geeft de armere lidstaten natuurlijk weer volop de gelegenheid om te frauderen en o.a. Nederland mag weer het gelag betalen met een hogere bijdrage en een lagere steun. Oud-minister en lid van de Europese Rekenkamer Stef Blok gaat dit allemaal uitzoeken, maar de uitkomst is vooraf al bekend. De financieel zwakkere lidstaten zeggen hervormingen toe, doen dit niet of nauwelijks en beloven vervolgens beterschap zodat ze niets hoeven terug te betalen. Het is net een slechte soap daar in Brussel, maar wel een hele dure. Vooral voor ons.