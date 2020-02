’Nederbelg mag geen donor zijn’

Minister Bruins maakt zich zorgen over het feit dat meer dan de helft van de Nederlanders zich niet als donor heeft geregistreerd. Ik ben Nederlander, woon in België (10 km van de grens), ben kerngezond, maar ik kan mijzelf niet registreren omdat ik in België woon. Binnen de EU geldt vrij verkeer van personen, goederen en diensten maar kennelijk niet van organen die voor een medemens levensreddend zouden kunnen zijn.

P.F. Oosterhuis